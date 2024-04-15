Яброва (Яброва) Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яброва (Яброва) Феодосия Андреевна

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.05.1896 ст.

Дата смерти

25.01.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1896 ст.

Отец: Ябров Андрей Тимофеевич

Мать: Яброва Анисья Петровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
02.06.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Смерть
25.01.1897 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от оспы
Похороны
01.02.1897 ст.
на устроенном кладбище
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