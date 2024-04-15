Яброва (Яброва) Феодосия Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1896 ст.
Дата смерти25.01.1897 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1896 ст.
Отец: Ябров Андрей Тимофеевич
Мать: Яброва Анисья Петровна
Крещение
02.06.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Смерть
25.01.1897 ст.
Причина смерти: от оспы
Похороны
01.02.1897 ст.
на устроенном кладбище