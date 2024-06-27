Ткаченко Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ткаченко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1938
Сын: Ткаченко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Пастрегань Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Ткаченко Станислав Иванович
Мать ребёнка: Пастрегань Александра Григорьевна
Смерть
Неизвестно