Ткаченко Иван Михайлович 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ткаченко Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ткаченко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1938

Сын: Ткаченко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Пастрегань Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Ткаченко Станислав Иванович

Мать ребёнка: Пастрегань Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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