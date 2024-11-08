Ташлыкова Елизавета Феодитовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ташлыкова Елизавета Феодитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташлыков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
16.02.1900 ст.

Сын: Ташлаков Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.

Сын: Ташлаков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Ташлаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.

Дочь: Ташлакова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.

Сын: Ташлаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.

Сын: Ташлаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1909 ст.

Дочь: Ташлакова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.

Дочь: Ташлакова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

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