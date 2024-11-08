Ташлыкова Елизавета Феодитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1900 ст.
Сын: Ташлаков Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.
Сын: Ташлаков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.
Дочь: Ташлакова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1909 ст.
Дочь: Ташлакова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1912 ст.
Дочь: Ташлакова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Ташлыков Василий Михайлович