Куликов Николай Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1921
Сын: Куликов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Александровна
Ряполово, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно