Куликов Николай Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Николай Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1921

Сын: Куликов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Александровна

Ряполово, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Куликов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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