Новоселов Илья Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Илья Евгеньевич

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Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

20.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2010

Отец: не указан

Мать: Кудымова Ольга Николаевна

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
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