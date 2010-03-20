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Новоселов Илья Евгеньевич
Новоселов Илья Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Верхотурье
, Верхотурский, Свердловская область
Дата рождения
20.03.2010
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Кудымова (Новоселова) Ольга Николаевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2010
Отец: не указан
Мать:
Кудымова Ольга Николаевна
Верхотурье
, Верхотурский, Свердловская область
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