Тимофеева (Кишкина) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Кишкина) Ольга Васильевна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

07.05.1921

Дата смерти

29.05.2001

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1921

Отец: Кишкин Василий Николаевич

Мать: Кишкина Надежда Ивановна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Родилась в пос. Бежица, Брянского уезда, Брянской губернии.
Бракосочетание
25.12.1945

Муж: Тимофеев Владимир Александрович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
21.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Александрович

Дзержинск, Дзержинский район, Минская область
Смерть
29.05.2001
Брянск, город Брянск, Брянская область
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