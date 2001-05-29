Тимофеева (Кишкина) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.05.1921
Дата смерти29.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1921
Родилась в пос. Бежица, Брянского уезда, Брянской губернии.
Бракосочетание
25.12.1945
Рождение ребёнка
21.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Александрович
Дзержинск, Дзержинский район, Минская область
Смерть
29.05.2001