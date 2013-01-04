Щербакова Зоя Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1942
Дата смерти04.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1963
Сын: Щербаков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
04.01.2013