Щербакова Зоя Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Зоя Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1942

Дата смерти

04.01.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Щербаков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
04.01.2013
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