Заколов Пётр Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколов Пётр Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
15.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
1993
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок

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