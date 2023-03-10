Заколов Пётр Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
15.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1993
г.Уральск, он же Яицкий городок