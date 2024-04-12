Матросова Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1912
Родители: из дома Бородулина крестьяне Рязанской губернии, Пронского уезда, Столпянской волости, деревни Мелекшино
Крещение
06.02.1912
Восприемники: Рязанской губернии, Пронского уезда, Столпянской волости, деревни Шелковой крестьянин Димитрий Иванов Виноземцев и Рязанской губернии, Ряжского уезда, Космодемьянской волости, села Ново ... Показать все
Смерть
Неизвестно