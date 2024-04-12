Матросова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросова Анна Дмитриевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1912

Отец: Матросов Дмитрий Михайлович

Мать: Матросова Елена Трофимовна

Москва, город федерального значения Москва
Родители: из дома Бородулина крестьяне Рязанской губернии, Пронского уезда, Столпянской волости, деревни Мелекшино
Крещение
06.02.1912
Москва, город федерального значения Москва
Восприемники: Рязанской губернии, Пронского уезда, Столпянской волости, деревни Шелковой крестьянин Димитрий Иванов Виноземцев и Рязанской губернии, Ряжского уезда, Космодемьянской волости, села Ново ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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