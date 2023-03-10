Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Яков Феодоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Наум Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Смерть
Неизвестно