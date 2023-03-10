Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Яков Феодоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1816

Сын: Наум Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Смерть
Неизвестно
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