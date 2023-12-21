Ермолай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолай Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Андрей Иванов

Мать: не указана

Смерть
1800
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