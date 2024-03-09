Берднов Константин Яковлевич
Место рождения412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рождения01.06.1926
Дата смерти15.09.1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1948
Сын: Берднов Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1959
Сын: Берднов Петр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.09.1981