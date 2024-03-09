Берднов Константин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берднов Константин Яковлевич

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Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

01.06.1926

Дата смерти

15.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1948 г.р.
1959 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926

Отец: Берднов Яков

Мать: Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1948

Сын: Берднов Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1959

Сын: Берднов Петр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.09.1981

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