Салимгараев Ильдар Габбасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалимгараев Ильдар Габбасович

Салимгараев Ильдар Габбасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1998

Дочь: Мусина Алия Ильдаровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.2004

Сын: Салимгараев Айнур Ильдарович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.2012

Дочь: Салимгараева Лейла Ильдаровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.