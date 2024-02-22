Салимгараев Ильдар Габбасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1998
Дочь: Мусина Алия Ильдаровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.2004
Сын: Салимгараев Айнур Ильдарович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.2012
Дочь: Салимгараева Лейла Ильдаровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности