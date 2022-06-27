Жуковский Алексей Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковский Алексей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуковский Стефан Иванович

Мать: Жуковская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуковский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жуковская Татьяна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуковская Татьяна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуковская Олена

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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