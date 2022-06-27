Жуковский Алексей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуковский Стефан Иванович
Мать: Жуковская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуковский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жуковская Татьяна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жуковская Олена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно