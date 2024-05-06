Бирчиков Василий 01.07.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирчиков Василий

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Место рождения

Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово

Дата рождения

01.07.1916

Дата смерти

19.12.1990

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1916

Отец: Бирчиков Афанасий

Мать: Бирчикова (Дьякова) Прасковья

Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Смерть
19.12.1990
Россия Тульская область г. Кимовск
Причина смерти: Тромб
Похороны
Неизвестно
Россия Тульская область г. Кимовск

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