Бирчиков Василий
Место рожденияРязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Дата рождения01.07.1916
Дата смерти19.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1916
Отец: Бирчиков Афанасий
Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Смерть
19.12.1990
Россия Тульская область г. Кимовск
Причина смерти: Тромб
Похороны
Неизвестно
Россия Тульская область г. Кимовск