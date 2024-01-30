Росляков Фёдор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Росляков Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Росяков Константин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Росляков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Росляков Александр Федорович
Смерть
Неизвестно