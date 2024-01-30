Росляков Фёдор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росляков Фёдор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Росляков Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Росяков Константин Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Росляков Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Росляков Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Росляков Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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