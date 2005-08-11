Фатыхова (Гимадиева) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатыхова (Гимадиева) Роза

Фатыхова (Гимадиева) Роза

Место рождения

Починок-Енаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.08.1930

Дата смерти

11.08.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1930

Отец: Гимадиев Низам

Мать: не указана

Починок-Енаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Разих

Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Разих

Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.08.2005
Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.