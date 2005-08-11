Фатыхова (Гимадиева) Роза
Место рождения
Дата рождения04.08.1930
Дата смерти11.08.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1930
Отец: Гимадиев Низам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатыхов Разих
Рождение ребёнка
03.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатыхов Разих
Смерть
11.08.2005
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно