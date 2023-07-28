Степина Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1872
Отец ребёнка: Степин Павел Семенович
Рождение ребёнка
10.12.1873
Отец ребёнка: Степин Павел Семенович
Рождение ребёнка
18.10.1875
Дочь: (Степина) Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Степин Павел Семенович
Рождение ребёнка
10.10.1878
Отец ребёнка: Степин Павел Семенович
Рождение ребёнка
12.05.1883
Отец ребёнка: Степин Павел Семенович
Рождение ребёнка
01.03.1886
Отец ребёнка: Степин Павел Семенович
Рождение ребёнка
15.08.1890
Дочь: (Степина) Васса Павловна
Отец ребёнка: Степин Павел Семенович
Смерть
Неизвестно