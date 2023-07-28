Степина Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степина Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степин Павел Семенович

Рождение ребёнка
24.04.1872

Сын: Степин Савва Павлович

Отец ребёнка: Степин Павел Семенович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1873

Сын: Степин Даниил Павлович

Отец ребёнка: Степин Павел Семенович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1875

Дочь: (Степина) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Степин Павел Семенович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1878

Сын: Степин Филипп Павлович

Отец ребёнка: Степин Павел Семенович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1883

Сын: Степин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Степин Павел Семенович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Степин Василий Павлович

Отец ребёнка: Степин Павел Семенович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1890

Дочь: (Степина) Васса Павловна

Отец ребёнка: Степин Павел Семенович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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