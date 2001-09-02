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Филюшин Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1938

Дата смерти

02.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938

Отец: Филюшин Василий Семёнович

Мать: Татьяна Архиповна

Рождение ребёнка
26.12.1967

Дочь: Шилова Елена

Мать ребёнка: Филюшина Валентина Константиновна

г. Бердск
Рождение ребёнка
05.01.1970

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Филюшина Валентина Константиновна

г. Бердск
Рождение ребёнка
26.05.1975

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Филюшина Валентина Константиновна

г. Бердск
Рождение ребёнка
25.04.1977

Дочь: Лукина Нина

Мать ребёнка: Филюшина Валентина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филюшина Валентина Константиновна

Смерть
02.09.2001
г. Бердск
Похороны
Неизвестно
г. Бердск. новое кладбище
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