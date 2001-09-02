Филюшин Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1938
Дата смерти02.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938
Отец: Филюшин Василий Семёнович
Мать: Татьяна Архиповна
Рождение ребёнка
26.12.1967
Дочь: Шилова Елена
Мать ребёнка: Филюшина Валентина Константиновна
г. Бердск
Рождение ребёнка
05.01.1970
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Филюшина Валентина Константиновна
г. Бердск
Рождение ребёнка
26.05.1975
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Филюшина Валентина Константиновна
г. Бердск
Рождение ребёнка
25.04.1977
Дочь: Лукина Нина
Мать ребёнка: Филюшина Валентина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.2001
г. Бердск
Похороны
Неизвестно
г. Бердск. новое кладбище