Баранова (Трубицина) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.10.1966
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трубицин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1940
Отец ребёнка: Баранов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.10.1949
Дочь: Халимонова (Баранова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Григорьевич
Смерть
26.10.1966