Баранова (Трубицина) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Трубицина) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубицин Павел

Мать: Трубицына (Михайлова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.08.1940

Сын: Баранов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
13.10.1949

Дочь: Халимонова (Баранова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Григорьевич

Смерть
26.10.1966

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