Верещагин Игорь Валерьевич
Место рожденияП. Горхон. Заиграевский район, республика Бурятия
Дата рождения02.11.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1964
П. Горхон. Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.04.1985
Дочь: Травкина Елена Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.11.1986
Дочь: Селедкина Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
11.03.1992
Дочь: Афанасьева Ксения Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности