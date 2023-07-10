Верещагин Игорь Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Игорь Валерьевич

Место рождения

П. Горхон. Заиграевский район, республика Бурятия

Дата рождения

02.11.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

П. Горхон. Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.04.1985

Дочь: Травкина Елена Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.11.1986

Дочь: Селедкина Анастасия Игоревна

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п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
11.03.1992

Дочь: Афанасьева Ксения Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

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