Марфа Егоровна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Егор Федорович
Мать: Матрона Андреевна
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#525
Упоминание
1782
Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#340
Смерть
Неизвестно