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Марфа Егоровна

Место рождения

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1730 г.р.

Мать

1726 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Егор Федорович

Мать: Матрона Андреевна

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1755
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#525
Упоминание
1782
Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#340
Смерть
Неизвестно

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