Ананченков Владимир Аверкиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ананченков Аверкий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ананченков Илья Владимирович
Мать ребёнка: Ананченкова Евдокия Ильинична
Клюшки, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ананчеков Евдоким Владимирович
Мать ребёнка: Ананченкова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ананчеков Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Ананченкова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Пивкина (Ананченкова) Ефросинья Владимировна
Мать ребёнка: Ананченкова Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно