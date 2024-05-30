Ананченков Владимир Аверкиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананченков Владимир Аверкиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананченков Аверкий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананченкова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ананченков Илья Владимирович

Мать ребёнка: Ананченкова Евдокия Ильинична

Клюшки, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ананчеков Евдоким Владимирович

Мать ребёнка: Ананченкова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ананчеков Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Ананченкова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Пивкина (Ананченкова) Ефросинья Владимировна

Мать ребёнка: Ананченкова Евдокия Ильинична

Смерть
Неизвестно

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