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(Говядин) Евгения

Место рождения

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Говядин Максим Софониев

Мать: Говядина Парасковия Евфтиева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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