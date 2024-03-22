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(Говядин) Евгения
(Говядин) Евгения
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Древо
Место рождения
Злынка
, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Дата рождения
1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Говядин Максим Софониев
1879 г.р.
Мать
Говядина Парасковия Евфтиева
1885 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Говядин Максим Софониев
Мать:
Говядина Парасковия Евфтиева
Злынка
, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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