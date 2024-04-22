Матова (Вульфович) Елизавета (Белла) Израилева (Лазарева)
Место рождения
Дата рождения20.03.1890 ст.
Дата смерти22.03.1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1890 ст.
Отец: Вульфович Лазарь (Израиль)
Бракосочетание
19.02.1910 ст.
село Павловка Славяно-Сербского уезда Екатеринославской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1911 ст.
Дочь: Сергиевская Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Матов Юрий Николаевич
Новопавловка, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
(по новому стилю 25 октября) Крещение 11 декабря 1911. Новопавловка слобода, Таганрогский округ, Новопавловское, Амвросиевское благочиние. Вознесенская церковь. Луганский архив ф. 126, оп. 4 Д. 8 роди... Показать все
Смерть
22.03.1967
Москва, город федерального значения Москва
Колумбарий Донского монастыря