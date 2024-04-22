Матова (Вульфович) Елизавета (Белла) Израилева (Лазарева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матова (Вульфович) Елизавета (Белла) Израилева (Лазарева)

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

20.03.1890 ст.

Дата смерти

22.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1890 ст.

Отец: Вульфович Лазарь (Израиль)

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
19.02.1910 ст.

Муж: Матов Юрий Николаевич

село Павловка Славяно-Сербского уезда Екатеринославской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1911 ст.

Дочь: Сергиевская Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Матов Юрий Николаевич

Новопавловка, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
(по новому стилю 25 октября) Крещение 11 декабря 1911. Новопавловка слобода, Таганрогский округ, Новопавловское, Амвросиевское благочиние. Вознесенская церковь. Луганский архив ф. 126, оп. 4 Д. 8 роди... Показать все
Смерть
22.03.1967
Москва, город федерального значения Москва
Колумбарий Донского монастыря
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