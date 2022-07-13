Вдовин Пантелей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовин Пантелей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Семенова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Феврония Семенова

Рождение ребёнка
01.03.1839

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Феврония Семенова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Феврония Семенова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Вдовин Андрей Пантелеев

Мать ребёнка: Феврония Семенова

Смерть
Неизвестно

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