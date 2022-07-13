Вдовин Пантелей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Семенова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Феврония Семенова
Рождение ребёнка
01.03.1839
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Феврония Семенова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Феврония Семенова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Феврония Семенова
Смерть
Неизвестно