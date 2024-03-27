(Аптекашева) Гыйлембану
Место рожденияд.Байряка РТ
Дата рождения1912
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Аптекашев Зариф
Мать: Аптекашева Миннебану
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Смерть
1988
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно