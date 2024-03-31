Петрова Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Варвара Алексеевна

Петрова Варвара Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1922

Отец: Петров Алексей Фёдорович

Мать: Петрова Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипайло Галина Владимировна

Отец ребёнка: Сипайло Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипайло Инна Владимировна

Отец ребёнка: Сипайло Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипайло Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Сипайло Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипайло Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сипайло Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипайло Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Сипайло Владимир Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сипайло Владимир Иосифович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close