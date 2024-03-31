Петрова Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1922
Отец: Петров Алексей Фёдорович
Мать: Петрова Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипайло Галина Владимировна
Отец ребёнка: Сипайло Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипайло Инна Владимировна
Отец ребёнка: Сипайло Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипайло Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Сипайло Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипайло Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сипайло Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипайло Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Сипайло Владимир Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно