Киселёва Галина
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Киселёв Анатолий Николаевич?.02.1947 г.р.
Дети
Киселев Владимир АнатольевичНеизвестно г.р.
Киселёв Алексей АнатольевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Киселёв Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Киселёв Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Киселёв Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно