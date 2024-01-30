Гецман Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1902
Дата смерти15.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1927
Сын: Закревский Всеволод Сильвёрстович
Отец ребёнка: Закревский Сильвестр Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закревский Сильвестр Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1968