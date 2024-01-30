Гецман Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гецман Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1902

Дата смерти

15.01.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1927

Сын: Закревский Всеволод Сильвёрстович

Отец ребёнка: Закревский Сильвестр Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закревский Сильвестр Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закревский Сильвестр Макарович

Смерть
15.01.1968
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