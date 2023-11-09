Дикаленко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дикаленко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Голяс Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дикаленко Нина Михайловна
Мать ребёнка: Голяс Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дикаленко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Голяс Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дикаленко Галина Михайловна
Мать ребёнка: Голяс Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дикаленко Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Голяс Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голяс Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голяс Клавдия
Смерть
Неизвестно