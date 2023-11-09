Дикаленко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикаленко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикаленко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Голяс Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дикаленко Нина Михайловна

Мать ребёнка: Голяс Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикаленко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Голяс Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дикаленко Галина Михайловна

Мать ребёнка: Голяс Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикаленко Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Голяс Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голяс Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голяс Клавдия

Смерть
Неизвестно
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