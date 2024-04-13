Герасимов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Герасимова Марфа
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ельникова (Герасимова) Екатирина Николаевна
Мать ребёнка: Герасимова Марфа
Рождение ребёнка
1921
Сын: Герасимов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Герасимова Марфа
Смерть
Неизвестно