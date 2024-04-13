Герасимов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Герасимова Марфа

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ельникова (Герасимова) Екатирина Николаевна

Мать ребёнка: Герасимова Марфа

Рождение ребёнка
1921

Сын: Герасимов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Герасимова Марфа

Смерть
Неизвестно

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