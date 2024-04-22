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Михаил Титов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

04.11.1865 ст.

Дата смерти

17.05.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1865 ст.

Отец: Тит Назаров

Мать: Татьяна Алексеева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
05.11.1865 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Матрена Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
17.05.1866 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от неизвестной болезни
Похороны
19.05.1866 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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