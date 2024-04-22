Михаил Титов
Место рождения
Дата рождения04.11.1865 ст.
Дата смерти17.05.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1865 ст.
Отец: Тит Назаров
Мать: Татьяна Алексеева
Крещение
05.11.1865 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Матрена Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.1866 ст.
Причина смерти: от неизвестной болезни
Похороны
19.05.1866 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя