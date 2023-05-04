Банникова Елена Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Банников Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1911
Дочь: (Банникова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Банников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
22.08.1912
Дочь: (Банникова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Банников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.10.1914
Дочь: (Банникова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Банников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
28.09.1918
Отец ребёнка: Банников Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно