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Банникова Елена Александровна

Место рождения

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Семён Иванович

Отец ребёнка: Банников Иван Андреевич

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.06.1911

Дочь: (Банникова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Банников Иван Андреевич

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.08.1912

Дочь: (Банникова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Банников Иван Андреевич

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.10.1914

Дочь: (Банникова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Банников Иван Андреевич

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.09.1918

Сын: Банников Сергей Иванович

Отец ребёнка: Банников Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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