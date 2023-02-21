Усанов Петр Александрович
Место рожденияд. Львово, Подольский уезд, Вороновская волость, Московская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
д. Львово, Подольский уезд, Вороновская волость, Московская губерния
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Бурункина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Усанова Стефанида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усанова Стефанида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усанова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Усанова Стефанида Павловна
Смерть
Неизвестно