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Усанов Петр Александрович

Место рождения

д. Львово, Подольский уезд, Вороновская волость, Московская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

д. Львово, Подольский уезд, Вороновская волость, Московская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Бурункина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Усанова Стефанида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усанов Николай Петрович

Мать ребёнка: Усанова Стефанида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усанова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Усанова Стефанида Павловна

Смерть
Неизвестно
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