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Ермоленко Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Ермоленко Ефим Семенович

Отец ребёнка: Ермоленко Семен Лаврентьевич

Рождение ребёнка
04.08.1867 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ермоленко Семен Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.08.1869 ст.

Сын: Ермоленко Степан Семенович

Отец ребёнка: Ермоленко Семен Лаврентьевич

Рождение ребёнка
09.10.1875 ст.

Сын: Ермоленко Карп Семенович

Отец ребёнка: Ермоленко Семен Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Семен Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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