Ермоленко Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Ермоленко Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
04.08.1867 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ермоленко Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.08.1869 ст.
Сын: Ермоленко Степан Семенович
Отец ребёнка: Ермоленко Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
09.10.1875 ст.
Отец ребёнка: Ермоленко Семен Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно