Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова (Меньшагина) МАРИЯ ЕКИМОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшагин Еким Аполлонович

Мать: Меньшагина Анна Мефодьевна

Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Грибков ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Грибков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Грибков ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
14.01.1909

Сын: Грибков Николай Иванович

Отец ребёнка: Грибков ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-6Q2S?i=3&wc=QPG2-SQF%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590452425&cc=1931806
Рождение ребёнка
14.09.1913 ст.

Сын: Грибков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Грибков ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился после смерти отца, записан как сын вдовы. Крестный Николай Екимов Меньшагин Анна Исаева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
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