Рыльской Семен Григорьев(ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Рыльской Григорий Агапитов(ич)
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Рыльской Николай Семенов(ич)
Мать ребёнка: Рыльских Евдокия Федоров(н)а
Место жительства
По 1760
Краснослободское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Место жительства
С 1760
Видонова, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно