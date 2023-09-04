Рыльской Семен Григорьев(ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыльской Семен Григорьев(ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Рыльской Григорий Агапитов(ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Рыльской Николай Семенов(ич)

Мать ребёнка: Рыльских Евдокия Федоров(н)а

Место жительства
По 1760
Краснослободское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Место жительства
С 1760
Видонова, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыльских Евдокия Федоров(н)а

Смерть
Неизвестно
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