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Рязанцева Антонина Николаевна
Рязанцева Антонина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1949
Пол
Женский
Отец
Баранов Николай Тимофеевич
1929 г.р.
Мать
Шибирова Елена Степановна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1949
Отец:
Баранов Николай Тимофеевич
Мать:
Шибирова Елена Степановна
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