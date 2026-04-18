Сурин Семён Александров
мужской, родился 1795 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
ОтецСурин Александр Яковлев1771 ст. г.р.
МатьСурина Соломонида Климентова1768 ст. г.р.
Супруги
Сурина Агафья Никитина1791 ст. г.р.
Дети
(Сурина) Пелагея Семёнова1814 ст. г.р.
Сурин Николай Семёнов1817 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
1795 ст.
Бракосочетание
С 1811 по 1813 ст.
Жена: Сурина Агафья Никитина
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: (Сурина) Пелагея Семёнова
Мать ребёнка: Сурина Агафья Никитина
Рождение ребёнка
1817 ст.
Мать ребёнка: Сурина Агафья Никитина
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Сурин Иван Семёнов
Мать ребёнка: Сурина Агафья Никитина
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: (Сурина) Федосья Семёнова
Мать ребёнка: Сурина Агафья Никитина
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Сурин Степан Семёнов
Мать ребёнка: Сурина Агафья Никитина
Смерть
Неизвестно
ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об