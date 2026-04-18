Сурин Семён Александров 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сурин Семён Александров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1795 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Отец
Сурин Александр Яковлев1771 ст. г.р.
Мать
Сурина Соломонида Климентова1768 ст. г.р.
Супруги
Сурина Агафья Никитина1791 ст. г.р.
Дети
(Сурина) Пелагея Семёнова1814 ст. г.р.
Сурин Николай Семёнов1817 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: Сурин Александр Яковлев

Мать: Сурина Соломонида Климентова

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Бракосочетание
С 1811 по 1813 ст.

Жена: Сурина Агафья Никитина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: (Сурина) Пелагея Семёнова

Мать ребёнка: Сурина Агафья Никитина

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Сурин Николай Семёнов

Мать ребёнка: Сурина Агафья Никитина

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Сурин Иван Семёнов

Мать ребёнка: Сурина Агафья Никитина

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: (Сурина) Федосья Семёнова

Мать ребёнка: Сурина Агафья Никитина

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Сурин Степан Семёнов

Мать ребёнка: Сурина Агафья Никитина

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304об

Смерть
Неизвестно

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