Кошелева (Вовченко) Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Вовченко) Василиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

08.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Вовченко Василий

Мать: Вовченко Мария

Рождение ребёнка
09.08.1938

Дочь: Черненко Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Кошкин Павел

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.03.1948

Сын: Кошелев Алексей

Отец ребёнка: Кошелев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
15.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошелев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
25.08.1954

Сын: Кошелев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кошелев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Иван Алексеевич

Смерть
08.01.1994
Похороны
Неизвестно
Курская обл., Октябрьский р-н
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