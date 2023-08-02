Кошелева (Вовченко) Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти08.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Вовченко Василий
Мать: Вовченко Мария
Рождение ребёнка
09.08.1938
Дочь: Черненко Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Кошкин Павел
Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.03.1948
Сын: Кошелев Алексей
Отец ребёнка: Кошелев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
15.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошелев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.08.1954
Сын: Кошелев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кошелев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1994
Похороны
Неизвестно
Курская обл., Октябрьский р-н