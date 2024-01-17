Мезенцева (Богомолова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богомолов (Британец) Александр Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенцев Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Франко (Мезенцева Хайрутдинова) Кристина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петина Яна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыслова (Башинская) Яна
Отец ребёнка: не указан