Перепросова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1937
Дата смерти22.01.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1958
Дочь: Балаева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Перепросов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
13.02.1961
Дочь: Шергина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Перепросов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
08.11.1964
Дочь: Иотко Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Перепросов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.1967
Сын: Перепросов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Перепросов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепросов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Перепросов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.2020