Перепросова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепросова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1937

Дата смерти

22.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1958

Дочь: Балаева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Перепросов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
13.02.1961

Дочь: Шергина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Перепросов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
08.11.1964

Дочь: Иотко Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Перепросов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
16.07.1967

Сын: Перепросов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Перепросов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепросов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Перепросов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепросов Николай Николаевич

Смерть
22.01.2020
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