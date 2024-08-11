Зимин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зимин Неизвестно
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Пелагея (Поля)
Рождение ребёнка
Около 1934
Мать ребёнка: Зимина Пелагея (Поля)
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Зимин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Зимина Пелагея (Поля)
Рождение ребёнка
21.05.1939
Сын: Зимин Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Зимина Пелагея (Поля)
Смерть
Около 1942