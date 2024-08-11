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Зимин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зимин Неизвестно

Мать: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Пелагея (Поля)

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Зимин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Зимина Пелагея (Поля)

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Зимин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Зимина Пелагея (Поля)

Рождение ребёнка
21.05.1939

Сын: Зимин Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Зимина Пелагея (Поля)

Смерть
Около 1942

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