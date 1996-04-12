Климина София Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимина София Анатольевна

Климина София Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1996

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1996

Отец: Климин Анатолий Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.