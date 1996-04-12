Климина София Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1996
Отец: Климин Анатолий Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан