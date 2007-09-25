Щебенькова (Корнюхина) Нина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щебенькова (Корнюхина) Нина Семеновна

Место рождения

село Павловка Добринского района Липецкой области (Воронежской)

Дата рождения

04.09.1929

Дата смерти

25.09.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

село Павловка Добринского района Липецкой области (Воронежской)
свидетельство о браке УЗ №001851 27.04.1950
Рождение ребёнка
07.11.1954

Дочь: Тебряева Любовь Павловна

Отец ребёнка: Щебеньков Павел Парамонович

Россия, Волгоградская область, Городищинский район, военная база 123
Смерть
25.09.2007
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