Щебенькова (Корнюхина) Нина Семеновна
Место рождениясело Павловка Добринского района Липецкой области (Воронежской)
Дата рождения04.09.1929
Дата смерти25.09.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1929
село Павловка Добринского района Липецкой области (Воронежской)
свидетельство о браке УЗ №001851 27.04.1950
Рождение ребёнка
07.11.1954
Дочь: Тебряева Любовь Павловна
Отец ребёнка: Щебеньков Павел Парамонович
Россия, Волгоградская область, Городищинский район, военная база 123
Смерть
25.09.2007