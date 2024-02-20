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(Долгая) Пелагея Ильинична

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1896

Дата смерти

27.11.1902

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Долгий Илья Андреевич

Мать: Долгая София Минина

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
27.11.1902
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
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