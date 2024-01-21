Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Ивановна

Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван Васильевич

Мать: Первая жена Ивана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close