Кирюхина (Болдычева) Ирина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирюхина (Болдычева) Ирина Поликарповна

Кирюхина (Болдычева) Ирина Поликарповна

Место рождения

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.04.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1865

Отец: Болдычев Поликарп Адрианов

Мать: Болдычева Праскева Иосифова

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
14.05.1886

Муж: Кирюхин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.01.1889

Сын: Кирюхин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1891

Сын: Кирюхин Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.04.1893

Дочь: Антошина Александра Васильева

Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.02.1895

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1897

Сын: Кирюхин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Сын: Кирюхин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.12.1904

Сын: Кирюхин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close