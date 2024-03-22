Кирюхина (Болдычева) Ирина Поликарповна
Место рождения
Дата рождения05.04.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1865
Бракосочетание
14.05.1886
Рождение ребёнка
01.01.1889
Сын: Кирюхин Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.03.1891
Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.04.1893
Дочь: Антошина Александра Васильева
Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
02.02.1895
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.10.1897
Сын: Кирюхин Никита Васильевич
Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.04.1900
Сын: Кирюхин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.12.1904
Сын: Кирюхин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно