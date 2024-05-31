Иванова Галина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1963
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1963
Отец: Уткин Валентин Макарович
Мать: Уткина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенова (Иванова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1989
Дочь: Харина Ксения Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Александрович