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Иванова Галина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1963

Отец: Уткин Валентин Макарович

Мать: Уткина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенова (Иванова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1989

Дочь: Харина Ксения Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Александрович

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